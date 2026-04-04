Mardin Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu genellikle sıcak ve az bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 18 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 17 derece. Sabah saatlerinde hava 13 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar sabah kuzeyden 8 km/saat hızında esecek. Gündüz batıdan 2 km/saat hızında, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 km/saat hızında esecek. Gece saatlerinde rüzgar kuzey yönünden 7 km/saat hızında olacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %49. Akşam %74, gece saatlerinde %86 olacak.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Nisan Pazar günü hava bulutlu olacak. Yağmur ihtimali yüksek. Gündüz sıcaklıkları 16 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 7 derece civarında olacak. 6 Nisan Pazartesi günü yağmurlu ve bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında. Gece sıcaklıkları 9 dereceye düşecek. 7 Nisan Salı günü de yağmurlu ve bulutlu hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında. Gece sıcaklıkları 7 derece olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava koşullarına uygun hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı buna göre yapmanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Gerekli önlemleri almak önemlidir.