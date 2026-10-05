Mardin Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu bugün oldukça keyifli. 05 Ekim Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Sabah erken saatlerde hafif bir serinlik hissediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde güneş bolca kendini gösterecek. Güneş altında yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuluyor. Bugünün hava durumu, doğal güzellikleri keşfetmek için oldukça uygun. Tarihi yerleri dolaşmak veya açık hava etkinliklerine katılmak için de ideal bir gün.

Mardin'deki hava durumu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için önümüzdeki günlerde hava koşullarının güzel geçmesi bekleniyor. Bu hafta sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında değişecek. Özellikle gece saatlerinde serin havalara karşı hazırlıklı olmak faydalı. Mardin'in iklimi göz önüne alındığında, hava akışları zaman zaman değişebilir. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunmalı.

Hava durumuna dair gerekli önlemler almak, açık havada geçireceğiniz zamanları keyifli hale getirebilir. Yazın sonlarına yaklaşırken, gündüz ve gece için hava koşullarına dikkat edilmeli. Güneşin altında fazla kalmamaya özen gösterilmeli. Uygun kıyafet tercihleri oldukça önemlidir. Akşam saatlerinde serinleyebileceğinden bir hırka veya hafif bir üst bulundurmak iyi bir fikir. Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederken, hava durumunu göz önünde bulundurmak gezilerinizi keyifli hale getirecektir.

Mardin'deki bugünkü hava durumu oldukça elverişli. Güneşli ve ılıman bir gün, açık hava etkinlikleri için güzel bir zemin sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını unutmamalısınız. Rahatça gezip, bu tarih kokulu şehri doyasıya keşfedebilirsiniz.