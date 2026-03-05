HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 5 Mart 2026 tarihinde serin ve yağmurlu şekilde seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 5 derece arasında değişecek ve yağış yoğunluğu artacak. 6 Mart Cuma günü hafif yağmur, 7 Mart Cumartesi akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu dönemde giyinme tercihinizi kat kat yaparak ve su geçirmeyen mont kullanarak hava koşullarına uygun hale getirmelisiniz.

Mardin Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de 5 Mart 2026 Perşembe, serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Şehrin tarihi dokusuyla uyumlu bir hava durumu söz konusu. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 5 derece arasında değişecek. Hava genel olarak yağmurlu olacak. Dolayısıyla, Mardin'deki hava durumu serin ve yağmurlu olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin hava durumu değişecek. 6 Mart Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 7 Mart Cumartesi ise geç saatlerde yer yer sağanak yağış olacak. Sıcaklık 6 Mart'ta 3 ile 6 derece arasında olacak. 7 Mart'ta ise 1 ile 3 derece arasında seyredecek. 8 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen bir mont veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar var. Mümkünse yürüyüş yollarını kullanmak, olası kazaların önüne geçebilir.

Mardin'deki hava durumu önümüzdeki günlerde serin ve yağmurlu olarak devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!
Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”Trump’tan dünyayı tedirgin eden nükleer uyarı: “Kötü şeyler yaşanır”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.