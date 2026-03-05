Mardin Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 5 Mart 2026 Perşembe, serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Şehrin tarihi dokusuyla uyumlu bir hava durumu söz konusu. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 5 derece arasında değişecek. Hava genel olarak yağmurlu olacak. Dolayısıyla, Mardin'deki hava durumu serin ve yağmurlu olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin hava durumu değişecek. 6 Mart Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. 7 Mart Cumartesi ise geç saatlerde yer yer sağanak yağış olacak. Sıcaklık 6 Mart'ta 3 ile 6 derece arasında olacak. 7 Mart'ta ise 1 ile 3 derece arasında seyredecek. 8 Mart Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen bir mont veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat etmekte yarar var. Mümkünse yürüyüş yollarını kullanmak, olası kazaların önüne geçebilir.

Mardin'deki hava durumu önümüzdeki günlerde serin ve yağmurlu olarak devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacaktır.