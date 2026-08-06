HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 6 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 40 derece civarında, gece ise 22 derece olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirmek zorlu hale gelebilir. Bu nedenle, bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşır. Tarım açısından sulama sistemlerinin gözden geçirilmesi öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 7 Ağustos Cuma günü, gündüz sıcaklığı yine 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında kalacak. 8 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 40 derece civarında, gece sıcaklığı ise 24 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü, gündüz sıcaklığı 39 derece civarında, gece sıcaklığı ise 26 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlanmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava koşullarının sıcak ve kuru kalması öngörülüyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini gözden geçirmeleri önemlidir. Su kaynaklarını verimli kullanmak da gereklidir.

Mardin'de hava durumu, 6 Ağustos Perşembe ve önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandıDevlet Başkanı, 'saldırı olacak' demişti! Kritik törenden hemen önce yakalandı
Kriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiasıKriz büyüyor! Büyükelçinin vizesi iptal edildi: 'ABD seçime müdahale edecek' iddiası

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.