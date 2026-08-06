Mardin Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 40 derece civarında. Gece sıcaklığının ise 22 derece olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 7 Ağustos Cuma günü, gündüz sıcaklığı yine 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece civarında kalacak. 8 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 40 derece civarında, gece sıcaklığı ise 24 derece civarında olacak. 9 Ağustos Pazar günü, gündüz sıcaklığı 39 derece civarında, gece sıcaklığı ise 26 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlanmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava koşullarının sıcak ve kuru kalması öngörülüyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini gözden geçirmeleri önemlidir. Su kaynaklarını verimli kullanmak da gereklidir.

Mardin'de hava durumu, 6 Ağustos Perşembe ve önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır.