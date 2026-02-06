HABER

Mardin Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 6 Şubat 2026 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında, akşam ise 2 ile 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek rüzgar, hava koşullarını etkiliyor. Önümüzdeki günlerde yağmur beklentisi bulunuyor. Soğuk günlerde kat kat giyinmek ve su geçirmeyen giyim tercih etmek önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 6 Şubat 2026 Cuma. Mardin'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 ile 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar saatte 5 ile 6 kilometre hızla esecek. Mardin'deki hava durumu, soğuk ve nemli bir gün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Şubat Cumartesi, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 4 ile 5 derece, gece ise 2 ile 3 derece olacak. 8 Şubat Pazar, yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık gündüz 6 ile 7 derece, gece 1 ile 2 derece arasında değişecek. 9 Şubat Pazartesi, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 6 ile 7 derece, gece 3 ile 4 derece arasında olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giyilmeli. Su geçirmeyen dış giyim tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmeyen bir mont veya yağmurluk kullanmak daha etkili olacaktır. Bu önlemler, Mardin'deki hava koşullarına hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

