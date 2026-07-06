Mardin Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça sıcak. Güneş tam anlamıyla parlıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 25 dereceye düşecek. Nem oranı %20 civarındadır. Rüzgarın hızı 7.5 km/saat olarak bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik yaz havasına işaret ediyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dikkatli olunması önem taşıyor. Bol su içmek gerekir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde de Mardin'de hava sıcak olacak. Salı günü hava sıcaklığının 35 derece civarında olması bekleniyor. Çarşamba günü ise sıcaklık 34 derece civarında olacak. Bu nedenle, sıcak havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Aynı önlemlerin alınması önemlidir.

Mardin'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, sıcak havaya karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemli.