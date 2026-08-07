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Mardin Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 7 Ağustos 2026 için hava durumu oldukça sıcak geçeceği tahmin ediliyor. Güneşli bir günde gündüz sıcaklığı 39-40 derece olacak. Gece ise sıcaklık 22-23 derece civarında kalacak. Düşük nem oranı dikkat çekerken, rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Öneriler arasında bol su tüketimi ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi bulunuyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanılması tavsiye ediliyor.

Mardin Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığının 39 - 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 22 - 23 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük, %10 - 20 seviyelerinde. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Bugünkü hava durumu sıcak ve kuru olacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 - 39 derece olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 39 - 40 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları yine 22 - 23 derece arasında kalacak. Nem oranı ve rüzgar durumu değişmeyecek. Hava durumu sıcak ve kuru kalmaya devam edecek.

Bu sıcak koşullarda öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak önerilir. Güneş koruyucu ürünler de faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı. Klima veya vantilatör gibi cihazlar kullanılması önerilir. Bu önlemler, Mardin'de daha rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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