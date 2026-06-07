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Mardin Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 7 Haziran 2026 Pazar günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21-22 derecelere inecek. Haziran ayına özgü bu sıcak hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, öğle saatlerinde dikkatli olunması ve güneşten korunma önlemleri alınması gerekecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Mardin Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 34-35 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21-22 derecelere düşecek. Bu sıcaklıklar Mardin'in karasal ikliminin tipik bir yansıması. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir seyrin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bugün Mardin'de hava genellikle güneşli. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgarlar hafif olacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 35-36 dereceye yükselebilir. 9 Haziran Salı günü ise 36-37 dereceye ulaşması bekleniyor. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklıkların 34-35 derece civarında seyredebileceği tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, Mardin'de Haziran ayının ortalama değerlerine yakın bir seyir izliyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlemler alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olabilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak da sağlıklı bir tercih olacaktır.

Mardin'de 7 Haziran 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli kalacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bulunuyor. Ancak yüksek sıcaklıklara karşı gerekli önlemleri almak, sağlığınız için oldukça önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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