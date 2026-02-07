Mardin Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 7 Şubat 2026 Cumartesi günü, hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı ise 17:47 olarak hesaplanmıştır.

Mardin'deki hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 8 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında seyredecek. Yine hafif yağmur olması tahmin ediliyor. 10 Şubat Salı günü ise hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında olacak. Yer yer şiddetli sağanaklar bekleniyor.

Bu dönemde Mardin'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da giyilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunması önemlidir. Araçların lastikleri iyi durumda olmalıdır. Evde kalırken pencere ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Soğuk hava akımlarını engellemek açısından bu önlemler yararlı olacaktır.