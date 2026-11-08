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Mardin Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 08 Kasım 2026 için hava durumu 20 derece civarında olacak. Güneşli ve açık bir gündüz, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişebilir ve rüzgarın sertleşmesiyle sıcaklık hissi etkilenebilir. Mardin'deki açık hava etkinlikleri için plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de 08 Kasım Pazar 2026 tarihi için hava durumu 20 derece civarında olacak. Bölgenin iklim koşulları bu durumu destekliyor. Gün boyunca güneşli ve açık bir hava var. Mardin’in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için bu ideal bir ortam sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişebilir. Özellikle akşam saatlerinde rüzgarlar sertleşecek. Bu, sıcaklık hissini etkileyebilir. Mardin’de bu mevsimde genellikle ılık bir hava yaşanıyor. Bu durum hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mardin’de bugün hava durumu yüksek nem ve hafif rüzgar ile birleşiyor. Dışarıda vakit geçirmek oldukça keyifli hale geliyor. Dışarı çıkmayı planlayanların, hafif bir üst giyim bulundurmaları faydalı olacaktır. Bugün için yapılan tahminler akşam saatlerinde değişiklik öngörmüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Mardin’de hava durumu gökyüzü genellikle açık olacak. Ancak bazı günlerde ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Çarşamba ve perşembe günü belirli zaman dilimlerinde hafif yağış bekleniyor. Bu nedenle açık hava etkinliklerinizi planlarken, hava durumuna dikkat etmelisiniz. Islak zeminler kaygan hale gelebilir. Dışarıda yürürken veya araç kullanırken temkinli olmanızı öneririz.

Hava ılımlı olsa da kalabalık mekanlardan uzak durmak sağlığınız için faydalıdır. Soğuk havalarda klima veya dış hava akımına maruz kalmamak önemlidir. Kapalı alanları iyi havalandırmak gereklidir. Mardin’in tarihi dokusunu keşfederken bu ipuçlarını göz önünde bulundurmalısınız. Hem keyfinizi artırır hem de sağlığınızı korur.

Mardin'de hava durumu genel hatlarıyla ılımlıdır. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Doğanın sunduğu güzellikleri keşfederken, hava koşullarını dikkate almayı unutmayın. Mardin her zaman sizi bekliyor!

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hava durumu Mardin
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