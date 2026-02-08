Mardin Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli. Hava sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Mardin için tipik bir kış havası sunuyor.

9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 10 Şubat Salı günü çok bulutlu bir hava olacak. 11 Şubat Çarşamba günü ise sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar 9 Şubat'ta 4 ile 8 derece arasında, 10 Şubat'ta 5 ile 7 derece arasında, 11 Şubat'ta ise yine 5 ile 7 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde yağışlı günlere hazırlıklı olmak önemlidir.

Mardin'de kış aylarında hava durumu serin ve yağışlıdır. Bu dönemde kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da uygun bir seçim olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmak gerekir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Mardin'de kış aylarında konforlu bir yaşam sunacaktır.