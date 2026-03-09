Mardin Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 9 Mart Pazartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı ortalama 14 km/saat olacak. Nem oranı ise %62 civarında seyredecek. Bu koşullar, Mardin'de güneşli ve ılıman bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü sıcaklıklar 14 ile 15 derece arasında olacak. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arası bir görünüm sergileyecek. 11 Mart Çarşamba günü sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava, genellikle güneşli olacak. 12 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. Hava yine güneşli ve parçalı bulutlu arası görünecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları ılıman kalacak.

Havanın tadını çıkarabilmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfe çıkmak güzel bir fikir. Gündüz saatlerinde hafif bir ceket veya gömlek yeterli olur. Akşam saatlerinde serinlik olabileceğinden hırka veya ceket almanız faydalıdır. Rüzgar hafif olacağı için, şapka veya güneş gözlüğü gibi aksesuarlarla korunmalısınız. Bu şekilde Mardin'de geçireceğiniz günler daha keyifli ve konforlu hale gelir.