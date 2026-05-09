Mardin Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise 13 - 14 derece arasında bir hava bekleniyor. Rüzgarın hızı 3 - 4 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Mardin'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde sıcaklıklar daha yüksek olacak. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde hava serinleyecek. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 10 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. 11 Mayıs Pazartesi günü 29 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. 12 Mayıs Salı günü ise 30 derece civarında bir hava olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için uygun olsa da aşırı güneşe maruz kalmamak önemlidir. Gölge alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek gerekir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri ve geziler için elverişli bir ortam sunuyor.

