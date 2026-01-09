Mardin Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 9 Ocak 2026 Cuma günü, hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %64 ile %92 arasında değişecek.

10 Ocak Cumartesi günü, Mardin'de hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 8 derece civarında ölçülecek. 11 Ocak Pazar günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık yine 8 derece civarında kalacak. 12 Ocak Pazartesi günü de sağanaklar devam edecek. Sıcaklık 10 derece civarında seyredecek.

Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Su geçirmez giysiler ve şemsiye de kullanmak yararlı olacaktır. Soğuk günlerde kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmalısınız. Bu önlemler sağlığınızı korur. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.