Mardin Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Aralık 2025 tarihinde hava durumu serin ve hafif yağmurlu geçecek. Gün boyunca sıcaklık 8 ile 11 derece arasında değişirken, nem oranı %86 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 4.8 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkacakların şemsiye alması ve kat kat giyinmesi öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer serin ve yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sağlıkı korumak için dikkatli olunması önemli.

Ufuk Dağ

Mardin'de 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 8 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek, yaklaşık %86 civarında. Rüzgar hızı saatte 4.8 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 16:59.

Bugünkü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak planlanmalı. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi bir fikir. Kat kat giyinmeniz de faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, hassas bünyelerin soğuk algınlığına dikkat etmesi önemli.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde serin ve yağmurlu olacak. 12 Aralık Cuma günü, hava sıcaklığının 5 ile 10 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca hafif yağmurlu bir gün olması tahmin ediliyor. 13 Aralık Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 3 ile 14 derece arasında olacak. Bulutlu bir gün olacak. 14 Aralık Pazar günü, hava sıcaklığı 2 ile 14 derece arasında değişecek ve güneşli olması öngörülüyor.

Serin ve yağmurlu koşullar önümüzdeki günlerde devam edecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almalısınız. Kat kat giyinmek yine önerilir. Nem oranının yüksek olması, hassas bünyelerin soğuk algınlığına karşı dikkatli olmasını gerektiriyor.

Mardin'de hava durumu 11 Aralık 2025 tarihinde serin ve yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yapmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

hava durumu Mardin
