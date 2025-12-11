Mardin Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 8 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek, yaklaşık %86 civarında. Rüzgar hızı saatte 4.8 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı ise 16:59.

Bugünkü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak planlanmalı. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız iyi bir fikir. Kat kat giyinmeniz de faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için, hassas bünyelerin soğuk algınlığına dikkat etmesi önemli.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde serin ve yağmurlu olacak. 12 Aralık Cuma günü, hava sıcaklığının 5 ile 10 derece arasında değişmesi bekleniyor. Ayrıca hafif yağmurlu bir gün olması tahmin ediliyor. 13 Aralık Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 3 ile 14 derece arasında olacak. Bulutlu bir gün olacak. 14 Aralık Pazar günü, hava sıcaklığı 2 ile 14 derece arasında değişecek ve güneşli olması öngörülüyor.

