Mardin Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin hava durumu, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü oldukça ilginç bir profil sergileyacaktır. Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehirdir. Hava koşulları da dikkat çekicidir. Bugün Mardin’de sıcaklık 20 derece civarında olacaktır. Bu, şehrin güzelliklerini keşfetmek için uygundur. Gün boyunca açık hava hakimiyetini koruyacak. Güneş, ışıklarını şehre yansıtır. Bu durum, Mardin’in taş evlerinin muhteşem görüntüsünü gözler önüne serecek.

Bazı bölgelerde hava serinleyebilir. Özellikle sabah saatlerinde yerel iklim etkili olacaktır. Sıcaklıklar 19-20 derece arasında değişiklik gösterebilir. Bugünkü hava iç açıcıdır. Güneşli saatlerin ardından akşam saatlerinde hava 18 dereceye kadar düşecektir. Bu durumda kalın giysiler almak iyi bir fikir olacaktır. Hafif bir ceket veya hırka da önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sürprizlerle doludur. 12 ve 13 Kasım tarihlerinde daha fazla yağış bekleniyor. Bölgenin iklimine özgü yağışlar olabilir. Gözlemlenen hava tahminlerine göre sıcaklıklar 17-21 derece arasında değişecektir. Bu durum hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkmayı planlayanların uygun kıyafetler seçmesi önemlidir. Su geçirmeyen çantalar ve ayakkabılar da işe yarayacaktır.

Şehir sakinleri ve ziyaretçiler için ıslak zeminlerde yürümek riskli olabilir. Dikkatli olunması gerekecektir. Ayrıca yağmur sonrası ani serinlikler ortaya çıkabilir. Hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanabilir. Bu nedenle hava durumu takip edilmelidir. Planlar, hava durumuna göre düzenlenmelidir.

Mardin hava durumu, bugünden itibaren farklı koşullar gösterecektir. Şaşırtıcı olmasa da bu olaylar, Mardin'in güzelliklerini keşfetmek için fırsat sunar. Zengin kültürel yapısı da ilgi çekicidir.