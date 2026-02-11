Mardin Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, tipik iklim özelliklerini yansıtır. Hafif yağmurlu ve serin bir gün öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişecek. Bu durum, Mardin'deki hava şartlarının serin ve yağmurlu olacağını gösteriyor.

12 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklıklarının 5 ile 7 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü ise sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. Bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında olacak. Mardin'deki hava durumu bu dönem boyunca serin ve yağmurlu kalacak.

Bu hava koşulları altında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık alanlarda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak önemlidir. Soğuk havaya karşı uygun giyim almak, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Gerekli hazırlıkları yapmak, bu süreçte sizi koruyacaktır.