Mardin Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 12 Haziran 2026, Cuma günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklık 27 dereceye ulaşır. Akşam saatlerinde bu değer 20 dereceye düşer. Hissedilen sıcaklık gündüz 29 derece, akşam ise 24 derece civarındadır. Rüzgar sabah 9 km/saat hızla eser. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 15 km/saat olur. Nem oranı sabah %52, öğle %17, akşam %22 ve gece %39'dur. Bu veriler, hava durumunun konforlu olduğunu gösterir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 13 Haziran Cumartesi gündüz sıcaklığı 28 dereceye yükselecek. Akşam ise sıcaklık 17 dereceye düşecektir. 14 Haziran Pazar gündüz sıcaklığı 23 dereceye gerileyecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece olacak. 15 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 24 dereceye çıkacak. Akşam sıcaklığı ise 19 derece civarına ulaşacak. Genelde hava koşulları ılıman ve konforlu olacaktır.

Mardin'de hava durumu genellikle sıcak ve kuru olur. Ancak bu dönemde daha serin ve rahatlatıcı bir hava hakimdir. Açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik olabilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Böylece Mardin'de geçireceğiniz günlerin tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.