Mardin Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 12 Şubat 2026'da hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu şekilde takip edilecek. Gündüz sıcaklık 10-11 derece olacakken, gece 9-10 derece arasında değişecek. 13 Şubat'ta da benzer hava şartları sürecek. Özellikle 14 Şubat'ta sağanak yağışlar bekleniyor. Belirtilen tarihlerde yağışlı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı uygun giyinmek önemli. Şemsiye bulundurmak ve rüzgarlı alanlardan uzak durmak faydalı olacaktır.

Simay Özmen

12 Şubat 2026 Perşembe günü, Mardin'de hava genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 10-11 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney yönünden hafif hızla esecek. Nem oranı %80-90 arasında değişecek.

13 Şubat Cuma günü Mardin'de bulutlu ve hafif yağmurlu hava bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü sağanak yağışlar görülecek. 15 Şubat Pazar günü ise çoğunlukla güneşli hava olacak. Sıcaklık gündüzleri 14-16 derece aralığında. Gece sıcaklıkları ise 6-7 derece civarında kalacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek bu dönemde önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Eğer mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek akıllıca olacaktır.

