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Mardin Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 36-37 derece arasında, gece ise 18-19 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek, sıcaklık 38-39 dereceye kadar yükselebilir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif giysiler giymek bu sıcak havada almanız gereken önemli önlemler.

Mardin Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Mardin hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli havanın etkisi altındayız. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 18-19 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 12 kilometre civarında olacak. Nem oranı %12 civarında seyredecek. Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37-38 derece arasında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 38-39 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 25-26 derece dolaylarında kalacak. Rüzgar hızının güneybatıdan saatte 5-8 kilometre olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı ise %10-12 arasında değişecek. Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önerilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak daha iyi olacaktır. Yani 11:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarda olmaktan kaçının. Bu önlemler, Mardin'deki hava koşullarında sağlığınızı korumaya yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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