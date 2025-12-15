Mardin Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü, Mardin'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında. Gece ise 3 derece bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında olacak.

Önümüzdeki günde, 16 Aralık Salı günü, hava kapalı geçecek. Gündüz sıcaklık 8 derece olacak. Gece ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %55 seviyesinde olacak.

17 Aralık Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 8 derece, gece ise 1 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %41 olacak.

18 Aralık Perşembe günü hava parlak güneş ışığıyla açık olacak. Gündüz sıcaklığı 9 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 2 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 3 ile 9 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Rüzgar hızları saatte 2 ile 7 kilometre arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatleri serin olacaktır. Kalın giysiler giymeniz önerilir. Gündüzleri güneşli hava nedeniyle hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.