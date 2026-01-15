HABER

Mardin Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 15 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve güneşli olarak devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 1-2 derece, akşam sıcaklıkları ise 0-1 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden esecek ve hızı 20-30 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz yükselebilir, ancak yine de uygun giysi ile kişisel bakım önlemleri almak sağlık açısından önemlidir. Nem oranının yüksekliği cilt bakımını gerektiriyor.

Taner Şahin

15 Ocak 2026 Perşembe günü Mardin'de hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 1 - 2 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 20 - 30 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esaçak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde bulunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklıkları 2 - 3 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 - 1 derece civarında tahmin ediliyor. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 3 - 4 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 1 - 2 derece arasında olacağı öngörülüyor. 18 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklıkları 4 - 5 derece olacak. Akşam sıcaklıkları ise 2 - 3 derece civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek katlar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılmalıdır. Eller düzenli olarak nemlendirilmelidir. Dışarı çıkarken rüzgâra karşı koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanmak önemlidir. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Uygun giyinmek ve kişisel bakım önlemleri almak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

