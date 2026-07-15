Mardin Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 26 derece civarında seyredecek. Nem oranı %34 olacak. Rüzgar hızı 4 km/s civarında esmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar Mardin'in yaz iklimine uygun bir durumu yansıtıyor.

Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 40 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 26 derece civarında seyredecek. 17 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 39 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık ise 23 derece civarında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 38 dereceye çıkacak. Gece sıcaklık yine 26 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkate alınması gereken birçok önlem var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Bol su içmek gerekiyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı oluyor. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı. Serin ortamlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması öneriliyor.

Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda kişisel sağlığı korumak önemlidir. Yukarıda belirtilen önlemleri almak bu süreçte faydalı olacaktır.