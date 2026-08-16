HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Ağustos 2026'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %13, akşam %20 civarında bekleniyor. 17 ve 18 Ağustos'ta hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak için önlemler almak önemli.

Mardin Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %13, akşam ise %20 civarında olacak. Bugünkü hava durumu bu koşullar altında sıcak ve güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34-35 derece olarak tahmin ediliyor. 18 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 33-34 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 14-15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %13-15, akşam ise %20-22 civarında öngörülüyor. Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gereklidir. Güneşin etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda kalmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler sağlığı korumak için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...
Ordu’da park halindeki motosiklette yangınOrdu’da park halindeki motosiklette yangın

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.