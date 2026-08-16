Mardin Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 19-20 dereceye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %13, akşam ise %20 civarında olacak. Bugünkü hava durumu bu koşullar altında sıcak ve güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34-35 derece olarak tahmin ediliyor. 18 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 33-34 derece civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 14-15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %13-15, akşam ise %20-22 civarında öngörülüyor. Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gereklidir. Güneşin etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, dışarıda kalmaktan kaçınmak önerilir. Bu önlemler sağlığı korumak için önemlidir.