Mardin Hava Durumu! 16 Aralık Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 16 Aralık 2025 Salı günü hava soğuk ve kapalı olacak. Sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek ve rüzgarın hafif olacağı bu günde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hissedilen derecede düşüş gösterebilir. İlerleyen günlerde 17, 18 ve 19 Aralık'ta hava ılımanlaşacak. Kalın giysiler giymek, nemlendirici kullanmak ve bol su içmek önem taşıyacak.

Mardin Hava Durumu! 16 Aralık Salı Mardin hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Mardin'de hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 6 kilometre civarında seyredecek. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkların düşmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu ılımanlaşacak. 17 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında değişecek. Açık hava hakim olacak. 19 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın giysiler giymek ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek de gereklidir. Rüzgar hafif olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Ancak, soğuk havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelse de, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almak gerekmektedir.

