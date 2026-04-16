Mardin Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Nisan 2026 Perşembe günü Mardin'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 18-19 derece civarında seyredecek. Gece ise 9-10 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %48 civarında ölçülmesi öngörülüyor.

Mardin'de hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Sabaha karşı ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkacakların hafif üst giysi alması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Nisan Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 19-20 derece civarında, gece ise 10-11 derece arasında kalacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olacak.

18 Nisan Cumartesi günü hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 16-17 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 11-12 derece arasında tahmin ediliyor. Doğudan esen rüzgar saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. 19 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 15-16 derece civarında, gece ise 10-11 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve sağanaklı olacak. 18 ve 19 Nisan tarihlerinde dışarı çıkarken şemsiye almakta fayda var. Rüzgarın hızı artacak. Açık alanlarda dikkatli olmak önem taşıyor. Rüzgarla savrulabilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

Genel olarak Mardin'deki hava durumu 16-20 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu ve sağanaklı günler bizi bekliyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önerilir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.