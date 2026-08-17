Mardin Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarında. Gece ise 21-22 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını belirginleştiriyor.

Mardin'in hava durumu yaz aylarında yüksek sıcaklıklarla bilinir. Bugünkü koşullara uygun olarak açık hava etkinliklerinizi sabah saatlerine veya akşam serinliğine kaydırmanız faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geliyor. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su içmek, sağlık sorunlarını önleyebilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar Mardin'de devam edecek. 18 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34-35 derece olması bekleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü ise 36-37 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Sıcak günlerde serinlemek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek iyi bir tercih. Gölgelik alanlarda bulunmak, aşırı ısınmayı önleyebilir. Açık hava etkinliklerinizi sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmanız, keyifli bir zaman geçirmenizi sağlar. Ayrıca sağlık açısından daha uygun bir ortam oluşturur.

Mardin'de 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilir, yazın tadını çıkarabilirsiniz.