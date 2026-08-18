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Mardin Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 18 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu, gündüz saatlerinde 34 ile 35 derece, gece ise 20 ile 21 derece arasında seyredecek. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 36 ile 39 dereceye yükselecek. Nem oranının düşük kalması bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi, hafif giysiler giymesi ve güneş koruyucu kullanması önerilmektedir. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmayı unutmayın.

Mardin Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Mardin'de hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 34 ile 35 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 20 ile 21 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli geçecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarın hızı 14 km/s civarında bekleniyor.

19 ile 21 Ağustos tarihleri arasında Mardin'de hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde 36 ile 39 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 24 ile 25 derece arasında olması öngörülüyor. Hava yine genellikle güneşli kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı 14 ile 20 km/s arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da korunma açısından yararlıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Serin ortamlarda bulunmak sağlığınız için önemlidir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almakta fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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