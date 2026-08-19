Mardin Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 36-37 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı 10-15 km/saat seviyesinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde sıcaklıklar 38-39 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 25-26 derece civarında olacak. Nem oranı yine düşük kalacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Mardin'de hava koşullarının önümüzdeki günlerde aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken sıcak hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.