Mardin Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Mardin hava durumu nasıl?

19 Mayıs 2026 Salı günü, Mardin'de hava daha serin olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli olacak. Ancak öğleden sonra hafif yağışlı koşullar görülebilir. Rüzgar hızı 5,89 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %56 seviyelerinde seyredecek.

20 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 26 dereceye yükselebileceği düşünülüyor. Gece sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hava genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. 21 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, gece ise 9 derece civarında olacak.

Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Özellikle 21 Mayıs Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar için hazırlıklı olunmalıdır. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olmak ve önlemler almak faydalı olacaktır.