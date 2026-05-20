Mardin Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava genel olarak kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %46 civarında olacak. Mardin'de bugünkü hava ılıman ve rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Mayıs Perşembe günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21 derece civarında olacak. Gece ise 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 22 Mayıs Cuma günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 13 derece civarında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı 27 derece. Gece sıcaklığı 14 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 21 Mayıs Perşembe günü beklenen yağışlı hava için hazırlıklı olmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağışlı günlerde planlarınızı gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Sonuç olarak, Mardin'de bugünkü hava durumu ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Güncel hava tahminlerini takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.