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Mardin Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 20 Temmuz 2026 itibariyle hava durumu sıcak ve güneşli. Gün içerisinde sıcaklık 38 derecelere ulaşacak. Düşük nem oranı, havanın kuru olduğunu gösteriyor. Gece sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. Sağlık ve konforu korumak için özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önem arz ediyor.

Mardin Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 38 derece civarında. Gece sıcaklığının 25 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük, yaklaşık %15. Bu durum havanın kuru olduğunu gösteriyor. Rüzgar saatte 4,82 kilometre hızla esiyor. Yani hafif bir rüzgar var. Mardin'de hava durumu bugün sıcak ve kuru.

Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 38 derece civarında. Gece sıcaklığının 25 derece olması öngörülüyor. 22 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 39 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı 26 derece olacak. 23 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı yine 39 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 27 derece bekleniyor. Bu tarihlerde hava sıcak ve kuru kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler dikkat etmeli. Bol su içmek faydalı olacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler bör tercih edilmesi gerekir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelere kaçınılmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve kuru olacak. Bu koşullarda sağlık ve konforunuzu korumak önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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