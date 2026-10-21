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Mardin Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, 21 Ekim 2026 tarihinde güneşli ve keyifli bir havaya ev sahipliği yapıyor. Gün boyunca 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Mardin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak için dışarıda zaman geçirmek uygun. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir; sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Ziyaretçiler ve yerleşikler için bu dönem, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor.

Mardin Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin, 21 Ekim 2026 tarihinde keyifli bir hava durumu geçiriyor. Şehir genelinde sıcaklık 20 derece civarında. Mardin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bu havanın tadını çıkarmak mümkün. Gün boyunca hafif güneşli bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Bugün, Mardin'de yaşayanlar için dışarı çıkıp sosyal aktivitelerde bulunmak uygun.

Mardin hava durumu sadece bugüne özgü değil. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikler gösterebilir. Yapılan tahminlere göre, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. Ancak akşam saatlerinde hafif bir serinlik oluşacak. Dışarı çıkacak olanların ince bir ceket alması öneriliyor.

Mardin’de sıcak günler devam ediyor. Dışarıda uzun süre kalırken su tüketimini ihmal etmemek önemli. Güneşin etkilerinin yoğun olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu krem kullanmak faydalı. Mevsimsel değişimleri göz önünde bulundurmak gerek. Sabahları dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek rahatlık sağlar.

Son dönemde Mardin’deki hava durumu olumlu gelişmelerle dikkat çekiyor. Bu durum, hem yerleşik halk hem de ziyaretçiler için cazip hale geliyor. Bahar aylarının sıcaklığı açık hava etkinlikleri için en ideal zamanları sunuyor. Önümüzdeki günlerde doğanın ve Mardin'in güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Kahvaltınızı ya da akşam yemeğinizi açık havada yemeniz keyifli olacaktır. Mardin hava durumu ile ilgili güncel bilgilere ulaşarak planlarınızı daha verimli yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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