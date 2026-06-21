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Mardin Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 21 Haziran 2026 tarihinde sıcak hava koşulları etkili olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 36 - 38 derece arasında seyrettiği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da artacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. Dışarıda zaman geçirenlerin, gölgede kalması ve bol su içmesi büyük önem taşıyor. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dış mekan aktivitelerinden kaçınılması öneriliyor.

Mardin Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Mardin'de hava durumu çok sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gün boyunca sıcaklığın 36 - 38 derece arasında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Mardin'de hava durumu, Haziran ortalarına yaklaşıldığında genellikle böyle sıcak ve kuru olur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Örneğin, 22 Haziran Pazartesi günü 37 - 39 derece sıcaklık bekleniyor. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklıkların 38 - 40 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir tercih olacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu, yüksek sıcaklıklarla birlikte güneşli ve kuru devam edecek. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak sağlığınızı korumak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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