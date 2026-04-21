Mardin Hava Durumu! 21 Nisan Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı günü, Mardin'de hava serin ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Rüzgarın hızı 15–20 km/s olabilir. Nem oranı %35–40 arasında olacak. Bu hava koşulları, günlük yaşamda önemli bir olumsuz etki yaratmayacak.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava koşullarında değişiklik yaşanacak. 22 Nisan Çarşamba günü hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye yükselebilir. 23 Nisan Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Bu günde gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. 24 Nisan Cuma günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları yine 20 dereceye ulaşacak.

Hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması öngörülüyor. Bunun için sabah ve akşam serin hava için hazırlıklı olmak önemli. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafet seçilebilir. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler alınabilir.