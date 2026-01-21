Mardin Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye düşmesi beklenmektedir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecektir. Nem oranı %53 ile %77 arasında değişecektir.

22 Ocak Perşembe günü hava durumu bulutlu geçecektir. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı beklenmektedir. 24 Ocak Cumartesi günü de hava bulutlu kalacaktır. Gündüz sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında dalgalanacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık -2 ile -3 derece arasında olacaktır.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Kar yağışı beklenen günlerde yollarda buzlanma oluşabileceği için dikkat edilmelidir. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzenli bakımı yapılmalıdır. Su borularının donmasına karşı önlemler de alınmalıdır.