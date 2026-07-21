Mardin Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 40 - 42 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 27 - 28 derece arasında olmasını bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar da yüksek olacak. Nem oranı düşük. Bu durum, havanın daha sıcak hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığı 40 - 42 derece civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü, sıcaklık 39 - 41 derece arasında seyredecek. 24 Temmuz Cuma günü, 38 - 40 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları yine 27 - 28 derece aralığında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda kalmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler giyin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka ya da şemsiye kullanmalısınız. Ayrıca, klimalı ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının.

Mardin'de hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı önlemler almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almalısınız.