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Mardin Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 22 Ekim Perşembe, güneşli ve sıcak bir gün sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye çıkarken, akşam 17 dereceye düşüyor. Bu hava, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir zemin oluşturuyor. Yürüyüş yapmak ve tarihi yerleri ziyaret etmek için ideal koşullar var. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek ve bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Hazırlıklı olmakta fayda var.

Mardin Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin hava durumu, 22 Ekim Perşembe 2026 itibarıyla ilginç bir seyir izliyor. Bugün, şehrin tarihi yapıları ve muhteşem manzarası eşliğinde güneşli bir gün geçiriyoruz. Sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar çıkıyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir hava oluşuyor. Sabah saatlerinde hissedilen hafif serinlik, gün ilerledikçe sıcak bir havaya dönüşüyor. Akşam saatlerine yaklaşırken, sıcaklık hafifçe düşecek ve 17 derece civarında olacak.

Bu hava şartları, Mardin'de açık hava etkinlikleri için mükemmel bir zemin yaratıyor. Yürüyüşler yapabilir ya da tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Mardin’in benzersiz mimarisinin tadını çıkarmak için bu güzel havadan yararlanmak keyifli olacaktır. Bugünkü hava, genel anlamda sakin ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Gün ortasında dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, güneşten korunmalısınız. Bir başlık veya şapka almak iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilgi çekici olacak. 23 Ekim Cuma günü, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Cuma gününden itibaren hava koşulları yer yer değişebilir. Özellikle hafta sonu, bazı bölgelerde yağışlı günler bekleniyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, katmanlı giyinmek akıllıca olacaktır. Olası yağışlar için hazırlıklı olmak da önemli.

Mardin’de bahar aylarında hava durumu değişkenlik gösteriyor. Yerel halk, hava şartlarına uyum sağlama konusunda deneyimli. Bugün de güneşin tadını çıkarırken, ani havalandırmalara karşı şemsiye veya yağmurluk almak iyi olur. Akşam saatlerinde dışarıda kalırken, hafif mont ya da ceket giyerseniz daha konforlu hissedersiniz.

Mardin’deki bu güzel Perşembe günü, kültürel ve tarihi zenginlikleri keşfetmek için ideal bir fırsat. Hava durumu genel olarak açık ve ılımlı. Bu durum, dışarıda yapacağınız aktiviteler için büyük bir avantaj sağlıyor. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu sürprizlerle karşılaştırabilir. Gözünüzü açık tutmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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