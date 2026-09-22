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Mardin Hava Durumu! 22 Eylül Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu, tarihi zenginliklerin yanı sıra ılıman atmosferiyle de dikkat çekiyor. 22 Eylül itibarıyla sıcaklık 20 derece civarında, hafif rüzgar ferahlık sağlıyor. Önümüzdeki günlerde 19 ile 21 derece arasında değişen sıcaklıklar ve ara ara yağışlar bekleniyor. Mardin'in tarihi yerlerini gezmek için güneşli saatlerden yararlanmak önemli. Gece serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı, yerel lezzetler ile keyifli bir akşam geçirilebilir.

Mardin Hava Durumu! 22 Eylül Salı Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de hava durumu, tarihi zenginlikleri ve sıcak atmosferiyle ünlü bu şehirde önemli bir konudur. 22 Eylül Salı 2026 itibarıyla, Mardin'de hava ılımandır. Gün ortasında sıcaklık 20 derece civarındadır. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir rüzgar esmektedir. Bu durum, havayı ferah hale getiriyor. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir fırsat sunuyor. Bugün güneşli bir gün geçireceğiniz kesin. Ancak, gün ortasında bazı bölgelerde hafif yağışlı hava durumu olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu, genel olarak sıcaklık değişikliği göstermeyecek. 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Havanın genel olarak açık olması, Mardin'in tarihi yerlerini gezmek için idealdir. Ancak, akşam saatlerinde havanın serinleşeceğini unutmayın. Gece vakti sıcaklık 15 dereceye düşebilir. Bu, açık havada geçirilen zaman sonrasında üşümenize neden olabilir.

23 Eylül sonrası günlerde Mardin'de hava durumu birkaç gün boyunca benzer sıcaklık aralığında kalacak. 24 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde de sıcaklık 20 derece civarında bekleniyor. Ancak bu günlerde yer yer yağışlı hava şartları olabilir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkmadan önce şemsiyenizi yanınıza almanızda yarar var.

Mardin'de hava durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek, planlamalarınızı daha bilinçli kılabilir. Güneşli saatlerden yararlanarak günü erkenden planlamak büyük bir avantaj sağlar. Gün sonunda tadını çıkarabileceğiniz yerel lezzetlerle geçireceğiniz akşam, atmosferi pekiştirecektir. Hava durumu koşullarındaki değişikliklere dikkat etmelisiniz. Anlık güncellemelere göz atmak iyi bir fikir olabilir.

Mardin’i, tarihi güzellikleri ve ılıman hava koşullarıyla keşfetmek için hava durumunu takip etmek önemlidir. İyi bir planlama ile gezinizin keyfini çıkarabilir ve bu güzel şehrin sunduğu anların tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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