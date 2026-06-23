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Mardin Hava Durumu! 23 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve bunaltıcı olacak. Gündüz sıcaklıkların 40-42 derece, gece ise 20-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de 35-39 derece arasında değişen sıcaklıklar görülecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için risk oluşturabilir. Baş dönmesi ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına karşı önlem almak gereklidir. Bol su içmek ve uygun giysiler tercih etmek hayati önem taşır.

Mardin Hava Durumu! 23 Haziran Salı Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu sıcak ve bunaltıcı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40-42 derece civarında olacak. Gece ise 20-22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Zaman zaman puslu bir hava da görülebilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 35-37 derece olacak. 25 Haziran Perşembe günü 36-38 derece tahmin ediliyor. 26 Haziran Cuma günü ise sıcaklığın 37-39 derece arasında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve puslu olacak.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde bol su içmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için uygun kremler kullanılmalıdır. Şapka takmak da faydalı olacaktır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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