Mardin Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 24 Aralık 2025 tarihinde parçalı bulutlu bir görünüm sergiliyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceyi bulurken, akşam 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı sabah ve öğle saatlerinde 7 kilometre, akşam ise 6 kilometre civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Aralık'ta yağmur ve çisenti bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Mardin Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Taner Şahin

24 Aralık 2025 Çarşamba günü Mardin'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar sabah ve öğle saatlerinde 7 kilometre/saat hızında esecek. Akşam ve gece saatlerinde ise rüzgar hızı 6 kilometre/saat civarında olacak. Nem oranları sabah %76, öğle %48, akşam %70 ve gece %79 olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı saati ise 17:04 olarak hesaplandı.

25 Aralık 2025 Perşembe günü yüksek bulutların arasında güneş görünecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında olacak.

26 Aralık 2025 Cuma günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Hava daha sonra bulutlanacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece, gece sıcaklığı ise 6 derece civarına düşecek.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece sıcaklığı ise 5 derece civarında olacak. Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 27 Aralık Cumartesi için yağmur ve çisenti bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve soğuktan korunmak önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Yine de rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymek gerekir.

hava durumu Mardin
