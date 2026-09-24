Mardin Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 24 Eylül Perşembe 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, sonbahar geçiş döneminin etkilerini göstermekte. Bugün hava 20 derece civarında. Güneş aralıklı olarak bulutların arkasında gözükmekte. Hava hafif rüzgârla serin bir his veriyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir atmosfer oluştu. Yüksek nem, gün boyunca etkisini hissettiriyor. Bu durum Mardin'in sıcak iklimine alışıldık bir özellik.

Bugünkü hava durumu, Mardinli vatandaşlar için sağlıklı bir gündelik yaşam sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde dışarıda vakit geçirmek keyifli. Ancak gün içinde sıcaklık dalgalanmaları yaşanabilir. Dışarıda keyifli saatler geçirmek isteyenlerin kat kat giyinmesi faydalı olabilir. Sonbaharın etkisiyle akşam saatlerinde hafif soğuma olacak. Yanınıza bir ceket almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Cuma günü belirsiz bir hava durumu yaşanabilir. Gün içinde anlık değişen hava şartlarıyla karşılaşmak mümkün. Sabah havanın hafif serin olduğunu hissedeceğiz. Ancak öğle saatlerinde güneş kendini gösterebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda güneş kremi kullanmayı unutmayın. Hava şartlarına dikkat ederek hazırlıklı olmak sağlığınız açısından önemli.

Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık 21 derece civarına ulaşabilir. Ancak gün içerisinde zaman zaman yağışlı geçebilir. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız şemsiyenizi yanınıza almayı öneririm. Ani bir yağmurla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bölgedeki trafik koşulları hava şartlarından etkilenebilir. Yoğun yağışlı havalarda sürüş ve yürüyüş koşulları zorlaşabilir. Bu nedenle dikkatli olmanızda yarar var.

Mardin'deki hava durumu, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için keyifli bir deneyim sunuyor. Güneşin dönem dönem görünmesi, serin akşam saatleriyle birlikte Mardin'e özgü sonbahar atmosferini hissettiriyor. Hava şartlarına dikkat ederek keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmeniz mümkün olacak.