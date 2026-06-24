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Mardin Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 37-38 derece arasında tahmin edilirken, gece sıcaklıkları 24-25 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 35-36, gece ise 23-24 derece olarak belirlenmiştir. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde güneşten korunmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önem taşımaktadır.

Mardin Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 37-38 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 24-25 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 35-36 derece, gece ise 23-24 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı yaklaşık 3-4 km/saat. Nem oranı %10-15 seviyelerinde. Bu da havanın kuru olduğunu gösteriyor.

Mardin'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmalısınız. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Güneş kremi sürmek faydalıdır. Bol su içmek de gereklidir. Akşam serinliğine karşı hafif bir ceket bulundurmak iyi olabilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu benzer olacak. 25 Haziran Perşembe'de sıcaklık 38-39 derece civarında. 26 Haziran Cuma'da da aynı sıcaklıklar bekleniyor. Gece sıcaklıkları 24-25 derece arasında olacak. Rüzgar hafif, hızı 3-4 km/saat. Nem oranı %10-15 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemli. Güneşten korunmaya özen göstermelisiniz. Gün ortasında dışarı çıkmak yerine sabah veya akşam tercih edilmelidir. Bol su içmek serin kalmanıza yardımcı olabilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.

Mardin'de 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların gizlenmeleri ve bol su içmeleri gerekmektedir.

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hava durumu Mardin
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