Mardin Hava Durumu! 24 Mart Salı Mardin hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mart 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu genelde bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Bu, gün boyunca 9 ile 17 derece arasında değişen bir sıcaklık aralığı anlamına geliyor. Hissedilen sıcaklıklar, hafif rüzgar nedeniyle 16 ile 17 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise hissedilen sıcaklık 8 ile 9 derece civarında kalacak. Bu, gündüz ve akşam için 8 ile 17 derece arasında değişen bir hissedilen sıcaklık aralığını ortaya koyuyor.

Mardin'de hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez kıyafetler bulundurmak faydalı olacaktır. Hafif esen rüzgar, yağışın etkisini artırabilir. Bu durum, açık alanlarda üşüme hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu şu şekilde gerçekleşecek. 25 Mart Çarşamba gününde hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 derece civarında kalacak. 26 Mart Perşembe günü yağış devam edecek. Gündüz sıcaklığı 14 derece olacak. Akşam ise sıcaklık 8 derece civarında düşecek. 27 Mart Cuma günü yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalısınız. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet almak, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu, üşüme hissini azaltacaktır.

Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız gerekmektedir.