Mardin Hava Durumu! 24 Şubat Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 15 - 16 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 2 - 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif yönden esecek. Bu nedenle gün boyunca rahat bir hava koşulu hakim olacak.

25 Şubat Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. 26 Şubat Perşembe günü ise çok rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 10 - 15 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 1 - 8 derece arasında olacak. Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekli. Uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Mardin'de hava durumu genellikle güneşli ve ılımandır. Rüzgarlı günlerde açık alanlara çıkarken dikkatli olunmalıdır. Rüzgar toz ve kirler oluşturabilir. Bu durum solunum yollarına zarar verme riski taşır. Maske takılması önerilmektedir. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

Mardin'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu rahat ve ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Uygun önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.