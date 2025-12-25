HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 25 Aralık 2025 tarihinde güneşli ve bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 dereceye çıkarken, gece 2 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyden 8 kilometre hızla esecek, nem oranı ise %72 ile %74 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık düşecek, özellikle 26 Aralık'ta hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli olacak.

Mardin Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Mardin'de 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Bu sıcaklık farkı, gün boyunca 12 dereceyi bulacak.

Rüzgarın kuzeyden saatte 8 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise gün boyunca %72 ile %74 arasında değişecek. Bu koşullar, Mardin için tipik bir kış günü demektir.

Mardin’de bugün hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz 14 derece, gece ise 2 derece sıcaklık bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %72 ile %74 arasında değişim gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olması muhtemel. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Artan bulutlulukla birlikte hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 11 derece olacak. Yağmur ve çisenti şeklinde yağış da görülebilir. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık 8 dereceye düşecek. Yağmur şeklinde yağışların devam etmesi muhtemel.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Islanmaktan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek en iyisi. Böylece Mardin'deki hava koşullarına daha hazırlıklı olunabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.