Mardin Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 2 derece civarına düşecek. Bu sıcaklık farkı, gün boyunca 12 dereceyi bulacak.

Rüzgarın kuzeyden saatte 8 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise gün boyunca %72 ile %74 arasında değişecek. Bu koşullar, Mardin için tipik bir kış günü demektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olması muhtemel. 26 Aralık Cuma günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Artan bulutlulukla birlikte hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 11 derece olacak. Yağmur ve çisenti şeklinde yağış da görülebilir. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık 8 dereceye düşecek. Yağmur şeklinde yağışların devam etmesi muhtemel.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Islanmaktan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek en iyisi. Böylece Mardin'deki hava koşullarına daha hazırlıklı olunabilir.