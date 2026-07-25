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Mardin Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü sıcak ve güneşli hava hakim. Gündüz sıcaklık 36 derece, gece ise 21-22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. 26 Temmuz'da 34, 27 Temmuz'da 38, 28 Temmuz'da ise 41 derece olacak. Özellikle güneşin dik geldiği saatlerde şapka ve bol su tüketimi sağlığınızı korumak için önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Mardin'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36 derece civarında. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in yaz iklimine uygun seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 26 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 34 derece olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü 38 dereceye yükselecek. 28 Temmuz Salı günü ise 41 derece tahmin ediliyor. Bu durum, Mardin'de sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de vücudun susuz kalmamasını sağlar. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengeleyebilir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Mardin'de bugün sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemel. Bu nedenle, sıcak havalara uygun önlemler alarak sağlığınızı korumanız önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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