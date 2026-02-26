Mardin Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 26 Şubat 2026 Perşembe günü, hava durumu soğuk ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 6-7 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0-1 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 18-21 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Cuma günü, 27 Şubat'ta gündüz sıcaklıkları 0-1 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında tahmin ediliyor. Cumartesi, 28 Şubat'ta, gündüz sıcaklıkları 2-3 dereceye çıkacak. Gece ise tekrar -2 derece civarında kalacak. Pazar, 1 Mart'ta gündüz 4 dereceye ulaşılacak. Gece ise -1 derece olması bekleniyor. Hava koşullarının daha ılıman hale gelmesi öngörülüyor.

Soğuk ve rüzgarlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri için sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, soğuk ve rüzgarlı havada sağlığınızı koruyacaktır.