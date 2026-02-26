HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 26 Şubat 2026 Perşembe günü soğuk ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6-7 dereceye çıkarken, gece 0-1 dereceye düşecek. Kuzeybatıdan esecek rüzgar saatte 18-21 kilometre hızla esilecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giysilerle tedbir alması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların biraz daha ılıman hale gelmesi bekleniyor.

Mardin Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin'de 26 Şubat 2026 Perşembe günü, hava durumu soğuk ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 6-7 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0-1 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 18-21 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Cuma günü, 27 Şubat'ta gündüz sıcaklıkları 0-1 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında tahmin ediliyor. Cumartesi, 28 Şubat'ta, gündüz sıcaklıkları 2-3 dereceye çıkacak. Gece ise tekrar -2 derece civarında kalacak. Pazar, 1 Mart'ta gündüz 4 dereceye ulaşılacak. Gece ise -1 derece olması bekleniyor. Hava koşullarının daha ılıman hale gelmesi öngörülüyor.

Soğuk ve rüzgarlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri için sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarın hızının artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgardan korunabilecek yerlerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, soğuk ve rüzgarlı havada sağlığınızı koruyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildiÜvey babadan 9 yaşındaki çocuğa şiddet! Hemen harekete geçildi
Gümüşhane’de eğitime kar engeliGümüşhane’de eğitime kar engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.