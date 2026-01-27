HABER

Mardin Hava Durumu! 27 Ocak Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 27 Ocak 2026 Salı hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 8 derece, akşam ise 6 derece olacak. Doğudan esecek rüzgar, 14 kilometre hızla etkili olacak. Nem oranı %55 ile %67 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek. 28 Ocak'ta sağanak bekleniyor. Hava koşullarına uygun giysiler seçerek Mardin'deki soğuk havadan etkilenmemeniz mümkün.

Doğukan Akbayır

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Mardin'de hava durumu genellikle soğuk. Hava bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 8 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %55 ile %67 arasında değişecek. Bu koşullar altında, Mardin hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 28 Ocak Çarşamba günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 5 derece civarında olması tahmin ediliyor. 29 Ocak Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 derece civarında olacak. 30 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarına uygun olarak giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler kullanmalıyız. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen mont ve atkılar kullanılmalıdır. Bu önlemler, Mardin'de daha konforlu bir vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

