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Mardin Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 27 Temmuz 2026'da güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 38-39 dereceye yükselecek, gece ise 24-25 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük kalacak. Dışarıda bulunacak olanlar için bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek hayati öneme sahip. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da önemlidir.

Mardin Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'de 27 Temmuz Pazartesi 2026 için hava durumu güneşli ve sıcak olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 38-39 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 24-25 derece arasında seyredecektir. Rüzgar hafif esecek. Hızı 2-3 km civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacaktır.

Bugün Mardin'de hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarı çıkarken bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Gün boyunca güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanın.

Önümüzdeki günlerde Mardin'deki hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 41-42 dereceye yükselebilir. 29 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 42-43 dereceye ulaşacaktır. 30 Temmuz Perşembe günü hava 41-42 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları 25-27 derece arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanın. Bol su içmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Serin ortamlarda vakit geçirmeye özen gösterin.

Mardin'de hava sıcak ve güneşli olmaya devam ediyor. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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